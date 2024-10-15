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В диапазоне между смертью и пленом: на Западе заявили о судьбе ВСУ под Селидово

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Украинские подразделения, находящиеся в Селидово, оказались в критической ситуации, вынуждающей их либо сдаться, либо встретить неминуемую гибель. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в ходе интервью на YouTube-канале Deep Dive.

В диапазоне между смертью и пленом: на Западе заявили о судьбе ВСУ под Селидово
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, украинские войска столкнулись с нехваткой подкреплений, боеприпасов и ресурсов, что существенно снижает их шансы на удержание позиций.

Дэвис подчеркнул, что российские силы продолжают уверенное продвижение в этом направлении, практически отрезав пути снабжения для ВСУ в Селидово. Офицер отметил, что с каждым днем украинская армия теряет возможность для маневра и пополнения запасов, что делает ситуацию для них еще более безвыходной.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о наличии всех условий для окружения Селидово. На прошлой неделе его советник сообщил, что российские войска уже начали "захват города в клещи", фактически блокируя возможности для отступления украинских сил.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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