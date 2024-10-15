Удар по террористам: силы ВКС РФ отработали по тренировочным лагерям в Сирии

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В результате ударов ВКС России в Сирии были ликвидированы три тренировочных лагеря террористов, один склад и две мастерские по производству беспилотных летательных аппаратов.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Он отметил, что высокоточные удары были направлены на объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Эти действия привели к значительным потерям террористической инфраструктуры.

Уточнения

Армейская авиация — составная часть авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации, род авиации предназначенный для непосредственной авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск и выполнения других задач.

