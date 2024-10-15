Удар по террористам: силы ВКС РФ отработали по тренировочным лагерям в Сирии

В результате ударов ВКС России в Сирии были ликвидированы три тренировочных лагеря террористов, один склад и две мастерские по производству беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Он отметил, что высокоточные удары были направлены на объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Эти действия привели к значительным потерям террористической инфраструктуры.
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