Российская армия практически разделила линию фронта украинских войск на несколько частей, обострив положение для ВСУ. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* на YouTube-канале. Он отметил, что текущее положение на фронте можно считать крайне сложным для украинской армии.
По мнению эксперта, особенно тяжелая ситуация складывается в Курской области, откуда украинским военным, вероятно, придется отступать. Подобные трудности наблюдаются и на Купянском направлении, где ВСУ рискуют оказаться в окружении. Стариков подчеркнул, что российские войска активно используют маневры, что значительно осложняет действия украинской стороны.
Ранее командир 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес сообщил, что украинская армия быстро теряет свои позиции. По его словам, уже не стоит говорить о возможности выхода к границам 1991 года, так как ситуация значительно ухудшилась. Генеральный штаб украинских войск 7 октября выделил четыре ключевых направления, где ВСУ столкнулись с наибольшими трудностями: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.
Текущая обстановка указывает на существенное ослабление украинских позиций на фоне активных действий российских войск, что заставляет украинскую армию отходить с ключевых рубежей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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