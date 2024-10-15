Второй фронт: на Украине признали, что армия России разорвала фронт на две части

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия практически разделила линию фронта украинских войск на несколько частей, обострив положение для ВСУ. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* на YouTube-канале. Он отметил, что текущее положение на фронте можно считать крайне сложным для украинской армии.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

По мнению эксперта, особенно тяжелая ситуация складывается в Курской области, откуда украинским военным, вероятно, придется отступать. Подобные трудности наблюдаются и на Купянском направлении, где ВСУ рискуют оказаться в окружении. Стариков подчеркнул, что российские войска активно используют маневры, что значительно осложняет действия украинской стороны.

Ранее командир 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес сообщил, что украинская армия быстро теряет свои позиции. По его словам, уже не стоит говорить о возможности выхода к границам 1991 года, так как ситуация значительно ухудшилась. Генеральный штаб украинских войск 7 октября выделил четыре ключевых направления, где ВСУ столкнулись с наибольшими трудностями: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.

Текущая обстановка указывает на существенное ослабление украинских позиций на фоне активных действий российских войск, что заставляет украинскую армию отходить с ключевых рубежей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.