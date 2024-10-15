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Второй фронт: на Украине признали, что армия России разорвала фронт на две части

1:39
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия практически разделила линию фронта украинских войск на несколько частей, обострив положение для ВСУ. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* на YouTube-канале. Он отметил, что текущее положение на фронте можно считать крайне сложным для украинской армии.

Второй фронт: на Украине признали, что армия России разорвала фронт на две части
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

По мнению эксперта, особенно тяжелая ситуация складывается в Курской области, откуда украинским военным, вероятно, придется отступать. Подобные трудности наблюдаются и на Купянском направлении, где ВСУ рискуют оказаться в окружении. Стариков подчеркнул, что российские войска активно используют маневры, что значительно осложняет действия украинской стороны.

Ранее командир 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес сообщил, что украинская армия быстро теряет свои позиции. По его словам, уже не стоит говорить о возможности выхода к границам 1991 года, так как ситуация значительно ухудшилась. Генеральный штаб украинских войск 7 октября выделил четыре ключевых направления, где ВСУ столкнулись с наибольшими трудностями: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.

Текущая обстановка указывает на существенное ослабление украинских позиций на фоне активных действий российских войск, что заставляет украинскую армию отходить с ключевых рубежей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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