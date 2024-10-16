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Слишком жёстко: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана победы Украины

Силовые структуры » Военные новости

Западные союзники Киева выразили обеспокоенность слишком жёстким сроком в три месяца, который Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли 21 мая) дал им в сентябре на принятие ключевых положений "плана победы" Украины. Об этом пишет Associated Press.

Слишком жёстко: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана победы Украины
Фото: flickr.com by Президент Украины, PDM

Агентство отмечает, что Киев ожидал получить реакцию стран-союзников на встрече контактной группы по оказанию военной помощи Украине, намеченной на прошлую неделю в Германии, но её пришлось отменить из-за урагана "Милтон" в США. После этого Зеленский посетил лидеров западных государств, чтобы ознакомить их со своим планом, но пока не получил согласия с инициативой ни от одного из них. 

"Никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жёсткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября", — говорится в публикации.

Ранее Зеленский написал в своём Telegram-канале о завершении подготовки "плана победы". По его словам, в документе содержится "мощный пакет" принуждения РФ к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Комментируя заявления главы киевского режима, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей.

В Верховной раде заявили, что граждане Украины "из соображений безопасности" не смогут посмотреть трансляцию выступления Зеленского, где он будет презентовать "план победы".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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