Генерал-майор Валерий Косухин высказался о роли срочников в СВО

Генерал-майор Валерий Косухин, глава Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева, в интервью Om1 Новосибирск рассказал о роли срочников в специальной военной операции.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), CC BY 4.0

Он уверен, что срочников нужно лучше готовить, и они могут помогать армии в тылу: ремонтировать технику, обеспечивать логистику и поддерживать боевые подразделения.

"Нельзя отправлять срочников на передовую — для этого нужны подготовленные профессионалы, но обучение и базовая подготовка должны дать им возможность поддерживать армию на других фронтах", — подчеркнул генерал-майор.

Валерий Викторович Косухин — опытный военный, который прошёл через Чеченскую войну и был удостоен множества государственных наград, включая три ордена Мужества и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" — отмечает, что в современном мире военные конфликты приобрели новые черты, и теперь от бойцов требуется не только физическая сила, но и знания.

"Сегодня на передний план выходят новые технологии, беспилотные системы, дроны и высокоточное вооружение. Именно поэтому подготовка солдат должна быть на высшем уровне", — отметил генерал.

Косухин также считает, что солдаты должны понимать свою миссию. И тогда им будут по плечу любые боевые задачи.

"Каждый боец должен чётко знать, за что он сражается. Вера в правоту своих действий — залог стойкости армии", — сказал Валерий Викторович.

Он выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции, несмотря на требуемые время и силы.

Уточнения

Новосиби́рск (до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа.

