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Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз

Силовые структуры » Военные новости

Военнослужащий подразделения "Днепр", действующего на Каховском направлении в Херсонской области, известный под позывным "Мультик", поделился с РИА Новости деталями работы подземной лаборатории БПЛА, которая сосредоточена на модификации дронов-камикадзе ВТ-40 для их многоразового применения.

Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

В текущей стадии разработки внимание уделяется созданию сбросного механизма, который позволит вооруженным дронам доставлять боеприпасы к цели и возвращаться для повторного использования. По словам "Афона", такая инновация не только значительно снижает затраты на боеприпасы, но и повышает общую эффективность операций с использованием этих беспилотников.

Кроме того, в лаборатории уделяют внимание изучению и переработке захваченных дронов противника. Специалисты анализируют устройство трофейных БПЛА с целью их дальнейшего использования либо как целостных агрегатов после ремонта, либо как источников запасных частей для создания новых беспилотных систем.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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