Сложный вопрос: будет ли Россия присоединять всю Украину?

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко рассказал "Военному делу", сможет ли Россия взять всю территорию Украины. Он отметил, что Украина уже сильно пострадала, но возникают множество вопросов, особенно о том, как использование ресурсов повлияет на дальнейшие действия.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

Ищенко подчеркнул, что если Россия будет втягиваться в украинские или европейские дела, то это может ослабить её позиции против США. В этом случае, Америка вновь сможет сконцентрироваться на своих стратегических интересах в Азии, особенно учитывая угрозу со стороны Китая.

По мнению Ищенко, у США есть два пути: начать полномасштабную войну с Россией в Европе или создать условия, при которых Россия будет продолжать сталкиваться с внутренними проблемами и напряжённостью с восточноевропейскими странами. Это могло бы отвлекать ресурсы России и ослаблять её в глобальной борьбе с Соединёнными Штатами.

Эксперт подытожил, что от того, какой вариант будет более экономически выгодным для России, будет зависеть её дальнейшая стратегия. На данный момент никто точно не может сказать, что окажется более уместным для страны.

Уточнения



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

