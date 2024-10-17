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Украина угрожает России созданием ядрерного оружия

1:51
Силовые структуры » Военные новости

Немецкое издание Bild, ссылаясь на анонимный источник в украинских военных закупках, сообщает о возможности создания Украиной ядерного оружия в кратчайшие сроки.

Украина угрожает России созданием ядрерного оружия
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

По словам инсайдера, Украина обладает необходимыми ресурсами и экспертизой для сборки ядерного заряда всего за несколько недель после получения соответствующего распоряжения. Эта информация, как утверждается, была озвучена несколько месяцев назад на конфиденциальном брифинге с участием журналиста Bild.

Источник уточнил, что рассматривание ядерного сценария обусловлено опасениями Киева относительно будущего. Если по завершении текущего конфликта Украина не будет принята в НАТО, и Россия предпримет новые агрессивные действия, создание собственного ядерного оружия рассматривается как крайняя мера. Украинский представитель призвал Запад пересмотреть свой подход к "красным линиям" России и уделить больше внимания собственной безопасности.

Bild подкрепляет эту информацию, ссылаясь на высказывания Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом. Узурпатор Владимир Зеленский, по данным издания, обозначил два возможных пути обеспечения безопасности Украины: обладание ядерным оружием или членство в мощном оборонительном альянсе, под которым, по его словам, подразумевается исключительно НАТО.

Напомним, что после распада Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум между Украиной, Россией, США и Великобританией, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных держав.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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