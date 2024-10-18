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Грозная жаба: в секретных приложениях к плану победы Зеленского могут быть дальнобойные крылатые ракеты

Силовые структуры » Военные новости

Оружие, которое якобы содержится в "секретных приложениях" к "плану победы" Владимира Зеленского (президентские полномочия истекли 21 мая) и которым Киев планирует разрушать логистику "далеко за линией фронта", может включать в себя дальнобойные крылатые ракеты класса "воздух-земля", рассказал в беседе с Moneytimes.Ru политический аналитик Александр Пылаев.

Грозная жаба: в секретных приложениях к плану победы Зеленского могут быть дальнобойные крылатые ракеты
Фото: airliners.net by Олег В. Беляков, CC BY-SA 3.0

Эксперт отметил, что упомянутое офисом Зеленского вооружение навряд ли может быть ядерным, так как для Запада это будет равноценно самоубийству.

"Скорее всего, речь идёт о крылатых ракетах класса "воздух-земля". Это исходит из мечтаний о получении в товарных количествах шведских истребителей JAS 39 и партии F-16. Ракеты воздушного базирования. О них уже тоже говорилось, это JAS. Это то, что может лететь на 500 км и действовать достаточно высокоточно", — пояснил Пылаев.

По его словам, Украина должна быть уверена, что западные ракеты преодолеют российскую ПВО, если не полностью, то хотя бы частично. Но для этого Киеву нужно получить это вооружение в товарном количестве и позаботиться, чтобы истребители могли базироваться, вылетать и храниться, подчеркнул эксперт.

"Я думаю, это всё-таки пиар-шумиха. Думаю, в большей степени такая риторика грозной жабы, надувающей бока, — следствие тяжёлой усталости и разочарования народных масс в бесконечных "перемогах" на фронтах. Надо как-то разнообразить шум. Уже недостаточно показывать, как украинский дрон метко сбрасывает гранату в солдата", — предположил аналитик.

Тактические угрозы России уже не помогают Киеву, поэтому Зеленский взял курс на угрозы стратегические, добавил Пылаев.

"Кладбища растут, и это становится заметно", — заключил собеседник Moneytimes.Ru.

 

Уточнения

Крыла́тая раке́та (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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