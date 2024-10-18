Желающих нет: в Польше жалуются на отсутствие энтузиастов среди солдат ВСУ

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польские военные с сентября ожидают прибытия украинцев для обучения, однако их число значительно ниже ожидаемого, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, PDM

Косиняк-Камыш отметил, что двустороннее соглашение между Польшей и Украиной предполагает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша готова с 1 сентября обучить целую бригаду, однако количество желающих пока не достигает даже трёхсот человек.

Министр подчеркнул, что Польша готова обучить бригаду украинцев, которая может насчитывать несколько тысяч человек, но интерес к участию в программе оказался гораздо ниже ожиданий.

Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и приводят к прямому вовлечению стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать легитимными целями для России. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, в том числе через поставки оружия и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле неоднократно подчёркивали, что поставка оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Он простирается между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге.

