Падет в любой момент: политолог Ищенко высказался о перспективах украинского фронта в Курском приграничье

Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", прокомментировал информацию о возможном обрушении обороны ВСУ под Курском и в Сумской области в течение месяца.

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Ищенко отметил, что в течение одного месяца оборона ВСУ может рухнуть не только в Курской области, но и в любом другом месте. По его мнению, Курск является второстепенным направлением. Если оборона ВСУ под Курском будет прорвана, то российские войска вступят в Сумскую область, где основное направление наступления будет на город Сумы. Однако для России наиболее важными остаются другие направления.

"Если удастся прорваться к Запорожью, это будет более значимо. Аналогично, если удастся прорвать фронт в районе Купянска, это также станет ключевым направлением", — пояснил эксперт.

Ищенко подчеркнул, что в Сумской области наступать некуда, так как там только одна плохая дорога, ведущая на Киев. Он напомнил, что в первые дни специальной военной операции (СВО) основное направление движения российских войск на Киев проходило через Черниговскую область.

Политолог уверен, что украинский фронт в Сумской области рухнет, но этот прогноз применим не только к Курской и Сумской областям, но и ко всему украинскому фронту.

"В 2024 году Россия получила абсолютное преимущество, которое постоянно усиливается. ВСУ теряет профессионализм: опытные бойцы постепенно выбывают, а новобранцы либо погибают, либо сдаются. Моральный дух и боевая устойчивость падают. Это приводит к ускоренному отступлению. Об этом говорят не только в России, но и американские аналитики, которые считают, что фронт может рухнуть в любой момент. Однако точно предсказать, как и когда это произойдет, невозможно", — заключил Ищенко.