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Маловато будет: Финляндия недовольна оборонным бюджетом НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал критическое мнение о текущем уровне оборонных расходов в НАТО, заявив, что 2% ВВП на оборону уже не соответствуют современным реалиям безопасности.

Маловато будет: Финляндия недовольна оборонным бюджетом НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Это мнение разделяет и генеральный секретарь НАТО, однако он не уточнил, какой процент расходов на оборону был бы достаточным. В настоящее время 23 из 32 стран альянса тратят 2% и более на оборону.

Финляндия, в свою очередь, планирует увеличить оборонный бюджет до 6,3 миллиарда евро в 2025 году, что составит 2,3% от ВВП. Такое решение отражает растущие опасения по поводу региональной безопасности, обусловленные наращиванием активности НАТО у западных границ. Альянс усиливает свои оборонительные инициативы, позиционируя их как сдерживание российской агрессии. Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность в связи с этим. Российский МИД подчеркивал, что Москва готова к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при отказе от милитаризации континента.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону высказал мнение, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, и что обвинения в агрессивных намерениях со стороны Запада являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. Путин подчеркнул, что "умные люди" понимают искусственность этой "российской угрозы".

Уточнения

НА́ТО военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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