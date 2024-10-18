Израильское ружье: Байден собирает экстренный совет на фоне новостей о подготовке к ударам по Ирану

В то время как Израиль готовится к начальной фазе атак на Иран с целью ликвидации военного и гражданского руководства, как передает The Times, американские новости сообщают о неотложной встрече президента США Джо Байдена.

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Согласно CNN, Байден собирается провести ключевое совещание с командой по национальной безопасности в самолете Air Force One. Это собрание посвящено обсуждению текущих событий на Ближнем Востоке. В нем примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, которые присоединятся к президенту в полете до Вашингтона.

Такие встречи на борту президентского самолета происходят нечасто и обычно указывают на чрезвычайно серьезные или быстро развивающиеся ситуации, когда любое решение может изменить обстановку в считанные моменты.