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Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться

0:56
Силовые структуры

Боевики ВСУ пытаются удержать позиции на важном рубеже: Любимовка — Зелёный шлях — Новоивановка.

Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

На данный момент на этом участке бандеровцы потеряли инициативу. Избежать набирающего скорость краха с их очень неблагоприятными последствиями армия Украины может лишь с помощью значительного резерва.

Командование националистов перебрасывает "пожарные мясные команды", чтобы остановить обвал этого участка фронта.

Так, командиры 116-й отдельной бригады ТрО, а также 145-й и 148-й отдельных бригад перемещены на Курское направление. Также с Кураховского направления переброшены два батальона и одна бригада.

Некоторый запас прочности у ВСУ ещё имеется, но он не бесконечен, поскольку личный состав гибнет, стачиваясь быстрее, чем восполняется.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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