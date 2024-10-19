Боевики ВСУ пытаются удержать позиции на важном рубеже: Любимовка — Зелёный шлях — Новоивановка.
На данный момент на этом участке бандеровцы потеряли инициативу. Избежать набирающего скорость краха с их очень неблагоприятными последствиями армия Украины может лишь с помощью значительного резерва.
Командование националистов перебрасывает "пожарные мясные команды", чтобы остановить обвал этого участка фронта.
Так, командиры 116-й отдельной бригады ТрО, а также 145-й и 148-й отдельных бригад перемещены на Курское направление. Также с Кураховского направления переброшены два батальона и одна бригада.
Некоторый запас прочности у ВСУ ещё имеется, но он не бесконечен, поскольку личный состав гибнет, стачиваясь быстрее, чем восполняется.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.