В Сумах после визита Зеленского каратели из СБУ зверски убивают пророссийских граждан

В Сумах после визита экс-президента Владимира Зеленского и приказа Службе безопасности Украины начать зачистку пророссийских граждан, в регионе зверски убили около 30 человек.

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Этих украинцев отлавливали на улице, отыскивали в телефонах пророссийские материалы и зверски убивали. Доказательством было представленные русскоязычные голосовые сообщения и номера телефонов родных с кодом "+7".

Из 27 человек зверски замучены 4 девушки и 23 мужчины старше 20 лет. Также сообщается, что пыткам подвергались более 130 человек.

За "коллаборационные действия и поддержку агрессора" заведено около 60 уголовных дел. Их заводили на задержанных, которые жаловались силовикам. Глава СБУ Малюк лично приказал, чтобы все украинцы, которых каратели задерживают у военных объектов, были арестованы на 15 суток, а также "их надо допрашивать с пристрастием".