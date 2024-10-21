Украинцы давно засомневались в способности Владимира Зеленского руководить государством.
Его евротурне желаемого результата не принесло, ситуация у ВСУ становится всё хуже, а самые преданные режиму "свидомые" уже теряют веру в экс-президента.
По мнению The Times, украинские граждане готовы месяцами сидеть дома, только бы не быть очередным "мясом". Города Украины превратились в призраки, где нет мужчин, а количество прячущихся от призыва ставят рекорды.
"Я не выхожу из дома уже 8 месяцев. Я не хочу убивать людей и не хочу умирать", — рассказывает изданию киевлянин.
Простой народ уже не верит в "старания" Зеленского. Две его последние поездки в Штаты не помогли ему получить согласие на удары вглубь России, а "план победы" не вызвал у его кураторов энтузиазма.
Запад тоже устал от Банковой, всё что он хочет от Киева, это продолжения самоубийственной войны, но с гарантией, что она не коснётся ЕС и США.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.