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Страна-призрак. Население Украины сидит по домам и больше не верит просроченному президенту

1:05
Силовые структуры

Украинцы давно засомневались в способности Владимира Зеленского руководить государством.

Страна-призрак. Население Украины сидит по домам и больше не верит просроченному президенту
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Его евротурне желаемого результата не принесло, ситуация у ВСУ становится всё хуже, а самые преданные режиму "свидомые" уже теряют веру в экс-президента.

По мнению The Times, украинские граждане готовы месяцами сидеть дома, только бы не быть очередным "мясом". Города Украины превратились в призраки, где нет мужчин, а количество прячущихся от призыва ставят рекорды.

"Я не выхожу из дома уже 8 месяцев. Я не хочу убивать людей и не хочу умирать", — рассказывает изданию киевлянин.

Простой народ уже не верит в "старания" Зеленского. Две его последние поездки в Штаты не помогли ему получить согласие на удары вглубь России, а "план победы" не вызвал у его кураторов энтузиазма.

Запад тоже устал от Банковой, всё что он хочет от Киева, это продолжения самоубийственной войны, но с гарантией, что она не коснётся ЕС и США.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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