Польская журналистка назвала Павла Рубцова полковником ГРУ

Поляки активно обсуждают то, что интернет-аккаунт российского разведчика Павла Рубцова (он же Пабло Гонсалес) стал активен. Об этом пишет EADaily.

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Напомним, что Рубцов приехал в Россию после крупнейшего "шпионского обмена" между Западом и Россией. Его и других законченных с самолета встретил президент России Владимир Путин.

На странице Рубцова в соцсети долгое время не было никаких публикаций, сейчас же они начали вновь появляться. Это посты, которые являются результатом журналистского расследования.

Польские русофобы негодуют из-за того, что в комментариях под публикациями очень много положительных откликов со стороны граждан Евросоюза. Польская журналистка Доминика Косич тоже высказалась по этому поводу.

"Я смеюсь, но на самом деле страшно, что есть люди из стран НАТО и ЕС, которые защищают полковника ГРУ. После всего, что мы узнали. Пятая колонна", — заявила она.

Косич также считает, что Рубцова защищают коммунистические издания.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Рубцо́в (род. 28 апреля 1982, Москва, СССР), более известен как Па́бло Гонса́лес Я́гуэ (исп. Pablo González Yagüe) — российский и испанский журналист, политолог, агент ГРУ.

