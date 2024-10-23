Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает оперативная информация, что в Часове Яре под контроль 98-й дивизии ВДВ армии России перешла жилая застройка мкр. "Октябрьский".

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Российские десантники вышли по ул. Недогибченко к Огнеупорному заводу — самому крупному "укрепу"в городе.

Также поступают данные, что российская армия совершила рывок от села Цукурино и вошли в посёлок Новодмитровка. Начались бои за населённый пункт.

Ожидается, что освобождение Новодмитровки перережет трассу между Курахово и Селидово, а также даст возможность затягивать Кураховскую петлю с северного фланга.