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Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово

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Силовые структуры

Поступает оперативная информация, что в Часове Яре под контроль 98-й дивизии ВДВ армии России перешла жилая застройка мкр. "Октябрьский".

Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Российские десантники вышли по ул. Недогибченко к Огнеупорному заводу — самому крупному "укрепу"в городе.

Также поступают данные, что российская армия совершила рывок от села Цукурино и вошли в посёлок Новодмитровка. Начались бои за населённый пункт.

Ожидается, что освобождение Новодмитровки перережет трассу между Курахово и Селидово, а также даст возможность затягивать Кураховскую петлю с северного фланга.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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