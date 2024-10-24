Серьезные потери ВСУ: до 95 бойцов и техника уничтожены на Харьковском направлении

Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях украинских вооруженных сил в зоне ответственности группировки войск "Север" на Харьковском направлении. За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 95 человек личного состава, а также бронетехнику и артиллерийские орудия.

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Согласно сводке военного ведомства, российские подразделения нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й и 113-й бригад территориальной обороны в районе населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка Харьковской области.

Помимо живой силы, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, шести автомобилей, орудия Д-20 калибра 152 мм, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" калибра 122 мм, двух гаубиц Д-30 калибра 122 мм и двух складов с боеприпасами.