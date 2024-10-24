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Потери ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена установка ПВО IRIS-T и склад боеприпасов

Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны РФ сообщило о значительных потерях украинских вооруженных сил в зоне ответственности группировки войск "Днепр". За прошедшие сутки российские подразделения ликвидировали до 65 украинских военнослужащих, а также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства и склад боеприпасов.

Потери ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена установка ПВО IRIS-T и склад боеприпасов
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Российские силы нанесли огневое поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и нескольким бригадам территориальной обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате ударов противник лишился не только личного состава, но и военной техники.

Среди уничтоженной техники, помимо пусковой установки IRIS-T, значатся шесть автомобилей, орудие Д-20 калибра 152 мм и буксируемая гаубица "Мста-Б" того же калибра. Помимо этого, был ликвидирован склад с боеприпасами, что, вероятно, существенно ослабит возможности украинских подразделений в данном регионе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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