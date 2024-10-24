Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой

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Военный аналитик и доктор военных наук Константин Сивков описал формирование двух противоборствующих военных альянсов, предвещающих возможный сценарий третьей мировой войны. Об этом пишет ресурс "Военное дело".

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, PDM

Сивков указал на создание континентального военно-политического альянса, включающего КНДР, Китай и Россию, которые объединены общим противником. К этому альянсу также присоединяются Иран, с которым намечается сближение, и Беларусь, уже действующая в качестве стратегического партнера России, в том числе в вопросах ядерного прикрытия.

Соединенные Штаты, по словам эксперта, не остаются в стороне, активно вовлекая в свои военные совещания такие страны, как Австралия и Япония, наряду с членами НАТО.

Сивков описывает классическое геополитическое противостояние: континентальный блок, включающий Минск, Москву, Тегеран, Пекин и Пхеньян, противостоит океаническому альянсу, объединяющему Евросоюз, Великобританию, США, Канаду, Японию, Южную Корею и Австралию.

Он предполагает, что конфликт на Тихом океане будет в основном морским, учитывая островной или удаленный характер участников. В то время как в Европе, на евроатлантическом театре военных действий, конфликт примет преимущественно сухопутный характер, хотя морские операции в Балтийском и Черном морях также будут иметь место, но в ограниченном масштабе.

На севере же, в Баренцевом и северной части Норвежского моря, военные действия будут почти исключительно морскими.

На Средиземноморском направлении, по мнению Сивкова, столкновение с США возможно при условии поддержки Ирана, который может обеспечить логистическую связь между российскими базами в Сирии и Россией. Однако, риск эвакуации этих баз остается высоким, зависящим от баланса сил в регионе.