Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена шефа Ивлева призналась, что собирается получить образование: моя мечта
Самые опасные болезни винограда. Профилактика и борьба
Придётся вмешаться: производителей сливочного масла заподозрили в сговоре с целью наживы
Стас Ярушин присутствовал на родах жены: не страшно
Лерчек призналась, что влюбилась в рэпера Natan: я хотела пойти к его жене
Врач назвала сыры, от которых лучше отказаться пожилым людям
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Как разнообразить свои тренировки: идеи и советы
Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир

Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой

2:04
Силовые структуры » Военные новости

Военный аналитик и доктор военных наук Константин Сивков описал формирование двух противоборствующих военных альянсов, предвещающих возможный сценарий третьей мировой войны. Об этом пишет ресурс "Военное дело".

Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, PDM

Сивков указал на создание континентального военно-политического альянса, включающего КНДР, Китай и Россию, которые объединены общим противником. К этому альянсу также присоединяются Иран, с которым намечается сближение, и Беларусь, уже действующая в качестве стратегического партнера России, в том числе в вопросах ядерного прикрытия.

Соединенные Штаты, по словам эксперта, не остаются в стороне, активно вовлекая в свои военные совещания такие страны, как Австралия и Япония, наряду с членами НАТО.

Сивков описывает классическое геополитическое противостояние: континентальный блок, включающий Минск, Москву, Тегеран, Пекин и Пхеньян, противостоит океаническому альянсу, объединяющему Евросоюз, Великобританию, США, Канаду, Японию, Южную Корею и Австралию.

Он предполагает, что конфликт на Тихом океане будет в основном морским, учитывая островной или удаленный характер участников. В то время как в Европе, на евроатлантическом театре военных действий, конфликт примет преимущественно сухопутный характер, хотя морские операции в Балтийском и Черном морях также будут иметь место, но в ограниченном масштабе.

На севере же, в Баренцевом и северной части Норвежского моря, военные действия будут почти исключительно морскими.

На Средиземноморском направлении, по мнению Сивкова, столкновение с США возможно при условии поддержки Ирана, который может обеспечить логистическую связь между российскими базами в Сирии и Россией. Однако, риск эвакуации этих баз остается высоким, зависящим от баланса сил в регионе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Еда и рецепты
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут Аудио 
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Как разнообразить свои тренировки: идеи и советы
Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир
Картины Галкина* и Пугачёвой из деревни Грязь оказались подделкой
Какие города и страны признаны самыми безопасными в 2025 году: данные исследования
Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите
В Турции из-за угрозы теракта введён "оранжевый" уровень опасности в аэропортах
Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой
Клубника в саду: как укрепить кусты перед зимой
Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.