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Политолог объяснил, зачем эмиссары США приезжают в Киев

1:13
Силовые структуры » Военные новости

В последнее время американские чиновники стали часто посещать Украину. Для чего они туда ездят, рассказал "Военному делу" политолог Ростислав Ищенко.

Политолог объяснил, зачем эмиссары США приезжают в Киев
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

По его словам, эмиссарам США нужно постоянно поддерживать и контролировать Владимира Зеленского.

"Чем хуже ситуация в зоне СВО, тем больше вокруг узурпатора власти на Украине желающих занять его место. А для этого нужно свернуть шею Зеленскому. Америке необходимо показывать всем этим желающим, что Зеленского трогать нельзя, поскольку они везде поймают",- считает Ищенко.

Кроме того, по словам политолога, США нужно жестко контролировать самого Зеленского, поскольку он находится в тяжелом психическом состоянии.

"В лучшем случае он сможет куда-то далеко уехать…По большому счету ни США, ни европейцам он не нужен. Даже если впоследствии Россия потребует его выдачи для казни без суда, то это будет просто дороже стоить", — заявил Ищенко.

Аналитик добавил, что сейчас Зеленский начал метаться, так как понимает, что его ждёт в будущем. Он способен к самым неожиданным провокациям.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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