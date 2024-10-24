Политолог объяснил, почему в Сеуле говорят о войсках КНДР на СВО

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Распространились слухи, что якобы КНДР отправит военных на СВО для получения боевого опыта. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему в Сеуле об этом говорят.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

"Противостояние Пхеньяна и Сеула перешло в критическую фазу еще лет пять-шесть назад…Северная Корея ловко обошла Южную, так как подписала с Россией стратегическое партнёрство. Сеул это волнует. Там понимают, что уже будет не важно кто и на кого напал", — цитирует Ищенко "Военное дело".

По словам политолога, власти Сеула в курсе, как США относятся к любой военной помощи РФ. Поэтому там и распространили такой слух.

Ищенко считает, что если бы Северная Корея и правда хотела отправить на Украину солдат, то это сразу бы увидели спутники США. Дело в том, что американской разведке не нужна помощь южнокорейской.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея.



Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



