Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ограбление перед матчем ЛЧ произошло в Барселоне
Как построить идеальную теплицу своими руками: пошаговая инструкция
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря

Политолог объяснил, почему в Сеуле говорят о войсках КНДР на СВО

0:58
Силовые структуры » Военные новости

Распространились слухи, что якобы КНДР отправит военных на СВО для получения боевого опыта. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему в Сеуле об этом говорят.

Политолог объяснил, почему в Сеуле говорят о войсках КНДР на СВО
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

"Противостояние Пхеньяна и Сеула перешло в критическую фазу еще лет пять-шесть назад…Северная Корея ловко обошла Южную, так как подписала с Россией стратегическое партнёрство. Сеул это волнует. Там понимают, что уже будет не важно кто и на кого напал", — цитирует Ищенко "Военное дело".

По словам политолога, власти Сеула в курсе, как США относятся к любой военной помощи РФ. Поэтому там и распространили такой слух.

Ищенко считает, что если бы Северная Корея и правда хотела отправить на Украину солдат, то это сразу бы увидели спутники США. Дело в том, что американской разведке не нужна помощь южнокорейской.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея.

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Четыре простых шага, благодаря которым можно избавиться от мешков под глазами
Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.