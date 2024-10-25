"Вася-мясник" из Житомира. Установлена личность командира ВСУ, причастного к убийствам российских пленных

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Установлена личность командира ВСУ, который причастен к убийству российских пленных.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Ранее в Сеть был выложен материал по радиоперехватам, где командир боевиков с позывным "Тринадцатый" дал указания подчиненным пытать и убивать российских пленных.

После расправы над пленными, командир ВСУ предупреждает подчиненного, чтобы тот одного пленного отдал ему, и проинструктировал остальных на предмет того, что они "не видели" остальных пленных (которых тоже убили).

Это идейный нацист, экс-начальник группы отдела внутренней безопасности комендатуры охраны и обеспечения ДПСУ (в/ч 1498) Василий Александрович Рогач 18. 05. 1979 года рождения. Он также известен как "Вася-мясник" из Житомира. Личные данные (прописка, место проживания) тоже известны.

Также известно, что этот "командир" бросает свой личный состав на убой и отказывается эвакуировать. Сам он в боевых действиях участие не принимает и трусливо отсиживается в Сумской области.

Установлена личность командира ВСУ, который причастен к убийству российских пленных