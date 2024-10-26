Освобождение ДНР. Армия России в Донбассе начала каскадное наступление

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Удар ВС РФ с юга от Угледара и выход на Селидово уже назвали "каскадным наступлением".

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Это название операция получила в силу географии и в силу участков фронта и числа боевых частей украинской армии, которые эти русские штурмы не переживут.

Тем временем Киев спешно строит третью линию обороны в Донбассе. Вырыть окоп и соорудить блиндаж можно. Можно даже кого-то туда посадить. И именно для этого Зеленский слёзно просит 14 млрд долларов.

Информация объективного контроля сообщает, что Шахтёрское и Богоявленка практически пали. Окружённая группировка ВСУ в Новоукраинке — уже смертники. Если они не начнут бежать на север, их раздавят.

Танкисты "Черных барсов" отразили безумную контратаку ВСУ в районе Новогродовки