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Освобождение ДНР. Армия России в Донбассе начала каскадное наступление

0:50
Силовые структуры

Удар ВС РФ с юга от Угледара и выход на Селидово уже назвали "каскадным наступлением".

Освобождение ДНР. Армия России в Донбассе начала каскадное наступление
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Это название операция получила в силу географии и в силу участков фронта и числа боевых частей украинской армии, которые эти русские штурмы не переживут.

Тем временем Киев спешно строит третью линию обороны в Донбассе. Вырыть окоп и соорудить блиндаж можно. Можно даже кого-то туда посадить. И именно для этого Зеленский слёзно просит 14 млрд долларов.

Информация объективного контроля сообщает, что Шахтёрское и Богоявленка практически пали. Окружённая группировка ВСУ в Новоукраинке — уже смертники. Если они не начнут бежать на север, их раздавят.

Танкисты "Черных барсов" отразили безумную контратаку ВСУ в районе Новогродовки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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