Удар ВС РФ с юга от Угледара и выход на Селидово уже назвали "каскадным наступлением".
Это название операция получила в силу географии и в силу участков фронта и числа боевых частей украинской армии, которые эти русские штурмы не переживут.
Тем временем Киев спешно строит третью линию обороны в Донбассе. Вырыть окоп и соорудить блиндаж можно. Можно даже кого-то туда посадить. И именно для этого Зеленский слёзно просит 14 млрд долларов.
Информация объективного контроля сообщает, что Шахтёрское и Богоявленка практически пали. Окружённая группировка ВСУ в Новоукраинке — уже смертники. Если они не начнут бежать на север, их раздавят.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.