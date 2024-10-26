Первым пал город Горняк. Продолжается освобождение российского Донбасса

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 26 октября, бойцы 114-й бригады ВС РФ взяли город Горняк.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Город Селидово должен пасть завтра.

В Горняке в подвалах остались разрозненные группы боевиков, остальные убежали. Город под контролем российских войск, теперь идёт зачистка.

В Селидово националисты остались только в одноэтажных домах на западной окраине. Ночью и они убегут.

Затем важный населённый пункт — Кураховка, который остался пока ещё под контролем ВСУ в "кармане" между Горняком и Островским. Всё это теперь в "клещах" и защитить его бандеровцы не могут, да и не собираются.

Уточнения

Горняк — город в Донецкой области.

