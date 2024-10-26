Сегодня, 26 октября, бойцы 114-й бригады ВС РФ взяли город Горняк.
Город Селидово должен пасть завтра.
В Горняке в подвалах остались разрозненные группы боевиков, остальные убежали. Город под контролем российских войск, теперь идёт зачистка.
В Селидово националисты остались только в одноэтажных домах на западной окраине. Ночью и они убегут.
Затем важный населённый пункт — Кураховка, который остался пока ещё под контролем ВСУ в "кармане" между Горняком и Островским. Всё это теперь в "клещах" и защитить его бандеровцы не могут, да и не собираются.
Горняк — город в Донецкой области.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.