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Очередной провал ВСУ. Киев ради пиара предпринял наступление в Белгородской области

0:38
Силовые структуры

На фоне бегства из Селидово, потери посёлков Шахтерск, Вишнёвое и других, Вооружённые силы Украины по требованию администрации нелегитимного президента предприняли наступление на территории России в Белгородской области.

Очередной провал ВСУ. Киев ради пиара предпринял наступление в Белгородской области
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Так Киев хотел сместить информационную повестку с постоянных "зрад" на "перемогу". Однако наступление ВСУ провалилось. 

Украинская власть, вместо того чтобы подготовить тыловые рубежи обороны, беречь резерв, накапливать военную технику, кидает резерв в атаку ради эфемерной возможности получить пиар в информационном кейсе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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