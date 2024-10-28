На фоне бегства из Селидово, потери посёлков Шахтерск, Вишнёвое и других, Вооружённые силы Украины по требованию администрации нелегитимного президента предприняли наступление на территории России в Белгородской области.
Так Киев хотел сместить информационную повестку с постоянных "зрад" на "перемогу". Однако наступление ВСУ провалилось.
Украинская власть, вместо того чтобы подготовить тыловые рубежи обороны, беречь резерв, накапливать военную технику, кидает резерв в атаку ради эфемерной возможности получить пиар в информационном кейсе.
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.