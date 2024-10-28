Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил о поддержки России со стороны стран-участниц БРИКС.
Он написал об этом в своем блоге.
"Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими", — сообщил Зеленский.
Он уверен, что нейтральность в конфликте РФ и Украины похожа скорее на поддержку России, пишет "ВМ".
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года.
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