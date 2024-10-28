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США признали военные преступления украинцев под Курском

1:08
Силовые структуры » Военные новости

В Америке признали военные преступления украинских солдат в Курской области.

США признали военные преступления украинцев под Курском
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, CC BY-SA 2.0

Дело в том, что издание The New York Times выпустила соответствующий материал. Журналисты собрали свидетельства очевидцев о военных преступлениях, которые совершили украинские солдаты, в том числе и наёмники в Курской области. Речь идет и о убийстве мирных жителей. Статья опубликована на сайте газеты.

Например, волонтер Мария Скроб рассказала историю, как в поселке Коренево ВСУ стреляли по гражданским. Они били по каждой встречной машине.

Дрон заснял, как по обочинам трассы валялись трупы, среди которых — мужчина на красном велосипеде. Его буквально "намотало" на раму.

Также в статье есть истории от населения соседней Куриловки. Там происходили похожие случаи расстрелов мирных жителей. Как пишет NYT, ВСУ расстреливали убегающих мирных жителей.

Особо жестоко себя проявляли, по наблюдениям очевидцев, иностранные наемники.

Уточнения

The New York Times традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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