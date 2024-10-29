В России началась добровольная сдача оружия с просроченной регистрацией для нужд армии, что освобождает владельцев от административного наказания.
Инициативу поддержала Росгвардия, предложив использование легального оружия с просроченными документами в рамках специальной военной операции.
Примечательно, что административный штраф за просрочку составляет всего 3000 рублей, в то время как стоимость такого оружия может достигать десятков тысяч. Основная масса передаваемого вооружения включает двустволки и помповые ружья, сообщает argumenti.ru.
Эта мера имеет целью привлечение дополнительных ресурсов, и аналогична программе МВД "Сдай оружие", которая много лет назад предлагала вознаграждение за сдачу нелегального оружия.
Эксперты оценивают идею Росгвардии как полезную, учитывая возможность обновления запасов армии с минимальными затратами.
Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.
Административное наказание или Административное взыскание — мера административной ответственности за совершение административного правонарушения.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.