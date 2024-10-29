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Россияне смогут сдать просроченное оружие для нужд СВО

1:00
Силовые структуры » Военные новости

В России началась добровольная сдача оружия с просроченной регистрацией для нужд армии, что освобождает владельцев от административного наказания.

Россияне смогут сдать просроченное оружие для нужд СВО
Фото: flickr.com by Джеймс Кейс, CC BY 2.0

Инициативу поддержала Росгвардия, предложив использование легального оружия с просроченными документами в рамках специальной военной операции.

Примечательно, что административный штраф за просрочку составляет всего 3000 рублей, в то время как стоимость такого оружия может достигать десятков тысяч. Основная масса передаваемого вооружения включает двустволки и помповые ружья, сообщает argumenti.ru.

Эта мера имеет целью привлечение дополнительных ресурсов, и аналогична программе МВД "Сдай оружие", которая много лет назад предлагала вознаграждение за сдачу нелегального оружия.

Эксперты оценивают идею Росгвардии как полезную, учитывая возможность обновления запасов армии с минимальными затратами.

Уточнения

Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.

Административное наказание или Административное взыскание — мера административной ответственности за совершение административного правонарушения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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