В зоне СВО появились первые многофункциональные роботы Курьер

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Народный фронт подтвердил доставку первых 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" в зону специальной военной операции.

Фото: Globallookpress.com by Белкин Алексей, PDM

НРТК "Курьер" может вести огонь, устанавливать минные заграждения, эвакуировать раненых и разминировать территорию. Комплекс оснащен многофункциональным боевым модулем, который позволяет устанавливать разнообразное вооружение, включая гранатомет АГС-17 и пулеметы НСВТ или ПКТ. Кроме того, у "Курьера" имеется система сброса для минного заграждения и модуль разминирования в виде переднего катка, сообщает ТАСС.

Согласно источнику, этот робот предназначен для обеспечения безопасности солдат и помощи в решении боевых задач, оставаясь на передовой на безопасном расстоянии.

В ближайшие недели планируется передача еще 20 единиц "Курьера" для поддержки военных операций.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



Ми́нное загражде́ние Заграждение минное — искусственные инженерные препятствия, создаваемые заблаговременно или в ходе военных (боевых) действий минированием, для нанесения максимальных потерь (ущерба) противнику, в том числе противодействия продвижению и манёвру его сил и средств — войск по суше, кораблей и иных плавучих средств по воде и посадке летательных аппаратов (самолётов, вертолётов и так далее) на суше.

