Кремль не пойдёт на компромиссы в переговорах и поставит Киеву новый ультиматум

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Москва не пойдёт на компромиссы в переговорах с Киевом, а значит, Украине поставят новый ультиматум, который будет основан на военных успехах ВС РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".

По словам портала, такая же ситуация у них была при Петре Порошенко, когда он заключал "Минск-1" и "Минск-2", а армия Украины находилась в котлах или был обвал фронта.

Для Киева это плохой сигнал, который не позволит Банковой выступить субъектом, а давление Запада лишь усилится.

Курский гамбит Кремля показывает слабость Зеленского к пиар-зрадам, что и стало причиной бессмысленного уничтожения резерва и техники на территории РФ.