Москва не пойдёт на компромиссы в переговорах с Киевом, а значит, Украине поставят новый ультиматум, который будет основан на военных успехах ВС РФ.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".
По словам портала, такая же ситуация у них была при Петре Порошенко, когда он заключал "Минск-1" и "Минск-2", а армия Украины находилась в котлах или был обвал фронта.
Для Киева это плохой сигнал, который не позволит Банковой выступить субъектом, а давление Запада лишь усилится.
Курский гамбит Кремля показывает слабость Зеленского к пиар-зрадам, что и стало причиной бессмысленного уничтожения резерва и техники на территории РФ.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.