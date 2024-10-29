Подлодки Борей оказались лучше американских конкурентов

Подводные лодки "Борей", которые создали в России, значительно превосходят подлодки США.

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"Российские подлодки могут видеть подводные угрозы лучше, чем подлодки класса "Огайо" и "Вирджиния" ВМС США", — сказано в материале National Interest.

По мнению автора статьи, российские лодки класса "Борей" больше ситуационно осведомлены, чем даже самая мощная американская субмарина. При этом США не смогут не обратить внимание на превосходство российских конкурентов.

"Борей" — серия стратегических атомных подводных лодок РФ четвертого поколения. Они вооружены баллистическими ракетами. С 1996 по 2014 годы российские специалисты построили три подлодки "Борей".

Уточнения

Подводные лодки проекта 955 «Борей» — серия российских стратегических атомных подводных лодок 4-го поколения, вооружённых 16 БРПЛ Р-30 «Булава».

