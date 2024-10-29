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Картаполов: БПЛА на Чечню могли с Украины запустить в сторону Черного моря

Силовые структуры » Военные новости

Беспилотный летательный аппарат, который прилетел на территорию Чечни, могли запустить с Украины в сторону Черного моря. Так считает председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов: БПЛА на Чечню могли с Украины запустить в сторону Черного моря
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Дрон мог пролетать над свободными водами прежде чем ударил по Российскому университету спецназа.

Картаполов сообщил, что украинцы для атаки применили беспилотник PD-2, пишет "ВМ".

Сегодня, 29 октября, в Гудермесе случился пожар в здании на участке Российского университета спецназа. Никто не пострадал от этой атаки, так как возгорание крыши произошло в пустующей постройке.

Власти Чечни проводят расследование.

Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, сказал, что Россия покажет ВСУ "такое возмездие, которое им не снилось".

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Андрей Валериевич Картаполов (род. 9 ноября 1963, Веймар, округ Эрфурт, ГДР) — российский военачальник и политический деятель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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