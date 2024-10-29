Картаполов: БПЛА на Чечню могли с Украины запустить в сторону Черного моря

Беспилотный летательный аппарат, который прилетел на территорию Чечни, могли запустить с Украины в сторону Черного моря. Так считает председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Дрон мог пролетать над свободными водами прежде чем ударил по Российскому университету спецназа.
Картаполов сообщил, что украинцы для атаки применили беспилотник PD-2, пишет "ВМ".
Сегодня, 29 октября, в Гудермесе случился пожар в здании на участке Российского университета спецназа. Никто не пострадал от этой атаки, так как возгорание крыши произошло в пустующей постройке.
Власти Чечни проводят расследование.
Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, сказал, что Россия покажет ВСУ "такое возмездие, которое им не снилось".
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
Андрей Валериевич Картаполов (род. 9 ноября 1963, Веймар, округ Эрфурт, ГДР) — российский военачальник и политический деятель.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.