Британский журнал Economis выпустил материал, в котором написано, что США больше не будут оказывать Украине военную помощь в том же объеме, что и раньше.
В статье сказано, что Америка не готова брать на себя такие серьезные риски.
"Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах, — рассказал источник, осведомленный о содействии Вашингтона Киеву, изданию.
В материале также сказано, что пока неизвестно, могут ли Штаты отправить Киеву достаточно вооружений без ущерба для производства в своих целях.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.