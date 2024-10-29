Америка заявила о сокращении помощи Украине

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Британский журнал Economis выпустил материал, в котором написано, что США больше не будут оказывать Украине военную помощь в том же объеме, что и раньше.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

В статье сказано, что Америка не готова брать на себя такие серьезные риски.

"Нам больше нечего им дать без принятия на себя серьезных рисков в других местах, — рассказал источник, осведомленный о содействии Вашингтона Киеву, изданию.

В материале также сказано, что пока неизвестно, могут ли Штаты отправить Киеву достаточно вооружений без ущерба для производства в своих целях.