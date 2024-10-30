Кадыров: в Киеве уничтожены девять нацистов при ударе по центру управления БПЛА

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что после удара по центру управления БПЛА в генштабе ВСУ в Киеве были ликвидированы 9 нацистов, ещё 17 получили ранения.
"Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным…Есть информация о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых", — сообщил Кадыров.
По центру ударили после того, как ВСУ отправили БПЛА на здание Российского университета спецназа в Гудермесе, в следствии чего там загорелась крыша, пишет РИА Новости.
Рамзан Кадыров тогда пообещал, что в скором будущем боевикам ВСУ покажут такое возмездие, которое им и не снилось.
Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 (врио 15 февраля — 5 апреля 2007; 25 марта — 5 октября 2016, до 5 апреля 2011 года должность именовалась президент Чеченской республики).
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