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Кадыров: в Киеве уничтожены девять нацистов при ударе по центру управления БПЛА

Силовые структуры » Военные новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, что после удара по центру управления БПЛА в генштабе ВСУ в Киеве были ликвидированы 9 нацистов, ещё 17 получили ранения.

Кадыров: в Киеве уничтожены девять нацистов при ударе по центру управления БПЛА
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, CC BY-SA 4.0

"Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным…Есть информация о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых", — сообщил Кадыров.

По центру ударили после того, как ВСУ отправили БПЛА на здание Российского университета спецназа в Гудермесе, в следствии чего там загорелась крыша, пишет РИА Новости.

Рамзан Кадыров тогда пообещал, что в скором будущем боевикам ВСУ покажут такое возмездие, которое им и не снилось.

Уточнения

Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 (врио 15 февраля — 5 апреля 2007; 25 марта — 5 октября 2016, до 5 апреля 2011 года должность именовалась президент Чеченской республики).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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