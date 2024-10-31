Норвегия выделит Киеву 118 млн долларов на закупку запчастей для F-16

Власти Норвегии дадут Украине свыше 118 миллионов долларов, чтобы страна закупила вооружения и запасные части для самолетов F-16.

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Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре сообщал, что Киеву передадут шесть истребителей F-16. Норвегия уже финансово помогала Украине. Свыше 94 миллионов долларов пошли на противовоздушную оборону.

Кроме того, Норвегия профинансирует международные усилия по обслуживанию оборудования ПВО на Украине, сообщает РИА Новости.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.



Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова.

