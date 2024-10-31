Экипажи Ка-52М ракетами уничтожили бойцов ВСУ в Курской области

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52М уничтожили ракетами бронетехнику и солдат ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

"Экипажи выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника…Летчики армейской авиации по координатам выполнили пуски ракет с маневра кабрирования", — сказано в сообщении.

После удара экипажи стреляли из тепловых ловушек, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ка-52 «Аллигатор» (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения.

