Экипажи ударных вертолетов Ка-52М уничтожили ракетами бронетехнику и солдат ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника…Летчики армейской авиации по координатам выполнили пуски ракет с маневра кабрирования", — сказано в сообщении.
После удара экипажи стреляли из тепловых ловушек, пишет РИА Новости.
Ка-52 «Аллигатор» (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.