Политолог прокомментировал провал политики США в отношении КНДР

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Политолог, профессор Дмитрий Евстафьев задаётся вопросом, с чего США боится войска Северной Кореи?

Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Он прокомментировал реакцию стран Запада на якобы скорое появление корейских солдат на Украине.

"Мне хочется спросить у американцев, ребята, вы же лет тридцать рассказывали, что в КНДР все умерли, а у вас лучшая армия в мире. Так чего Северной Кореи бояться?", — цитирует политолога "Военное дело".

По словам Евстафьева, уже давно понятно, что власти США, при всем показном желании якобы сделать Южную Корею своей "восточной витриной", смотрят на государство как и на Украину, которую никому не жалко.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

