ATM: робот-убийца из США самоликвидировался на Украине

В боях под Купянском "погиб" один из четырёх автономных и управляемых ИИ роботов-убийц, отправленных военными США для полевых испытаний на Украину.
Как сообщили авторы Army Times Military, "гусеничная боевая платформа под управлением ИИ была потеряна в ходе русского наступления на Купянск".
Робот самоуничтожился, "попав в безвыходное положение" — чтобы последние разработки в области боевого ИИ не попали к русским.
По описанию источников, он представлял собой бронированную коробку на гусеничном ходу с РЭБ, системами разведки, пулемётами и гранатомётом.
Напомним, что в начале 2024 года на конференции AAAI эксперты признали — военные США отправили на Украину как минимум четырёх автономных боевых роботов. Они должны были воевать против российской армии, а офицеры и ученые Пентагона — следить за действиями роботов-убийц.
Боевой робот (военный робот) — устройства автоматики, заменяющие человека в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека, в военных целях: разведка, боевые действия, разминирование и тому подобное. Также это беспилотные аппараты, действующие на земле, в воздушной и водной среде - редкие из них могут выполнять некоторые задачи автономно, без вмешательства оператора.
Гонка вооружений в области искусственного интеллекта — гонка вооружений в области автономных боевых систем. Отмечается с середины 2010-х годов, в основном, между великими державами.. В 2015 году десятки тысяч людей, включая таких учёных, как физик Стивен Хокинг, владелец фирмы Tesla Илон Маск и Стив Возняк из Apple подписали обращение, призывающее к запрету летальных автоматизированных систем оружия.
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