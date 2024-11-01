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ATM: робот-убийца из США самоликвидировался на Украине

ATM: русское наступление под Харьковом привело к уничтожению робота-убийцы из США
1:23
Силовые структуры

В боях под Купянском "погиб" один из четырёх автономных и управляемых ИИ роботов-убийц, отправленных военными США для полевых испытаний на Украину.

ATM: русское наступление под Харьковом привело к уничтожению робота-убийцы из США
Фото: Midjouney: Гусеничный робот-убийца стреляет и слово "Потрачено" by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как сообщили авторы Army Times Military, "гусеничная боевая платформа под управлением ИИ была потеряна в ходе русского наступления на Купянск".

Робот самоуничтожился, "попав в безвыходное положение" — чтобы последние разработки в области боевого ИИ не попали к русским.

По описанию источников, он представлял собой бронированную коробку на гусеничном ходу с РЭБ, системами разведки, пулемётами и гранатомётом.

Напомним, что в начале 2024 года на конференции AAAI эксперты признали — военные США отправили на Украину как минимум четырёх автономных боевых роботов. Они должны были воевать против российской армии, а офицеры и ученые Пентагона — следить за действиями роботов-убийц.

  • До этого в 2022 году Associated Press сообщило о прибытии на поля сражений на Украине "автономных роботов без ограничений на уничтожение людей, созданных в США".
  • Позднее всемирно известное издание Fortune подтвердило отправку "роботов, управляемых боевым автономным алгоритмом".

Уточнения

Боевой робот (военный робот) — устройства автоматики, заменяющие человека в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека, в военных целях: разведка, боевые действия, разминирование и тому подобное. Также это беспилотные аппараты, действующие на земле, в воздушной и водной среде - редкие из них могут выполнять некоторые задачи автономно, без вмешательства оператора.

Гонка вооружений в области искусственного интеллекта — гонка вооружений в области автономных боевых систем. Отмечается с середины 2010-х годов, в основном, между великими державами.. В 2015 году десятки тысяч людей, включая таких учёных, как физик Стивен Хокинг, владелец фирмы Tesla Илон Маск и Стив Возняк из Apple подписали обращение, призывающее к запрету летальных автоматизированных систем оружия.

СВО: умное оружие России
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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