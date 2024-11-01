Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.

Украинская армия может сдать "малозначимые территории", чтобы перейти к обороне мегаполисов.
Большая часть экспертов Запада придерживается мнения, что на этот размен Киев может пойти в рамках стратегии "эластичной обороны".
Речь идёт про главный оборонительный рубеж из небольших населённых пунктов, не считая крупных городов: Краматорска, Славянска, Покровска, Константиновки. Их киевский режим планирует удерживать как можно дольше, используя как связующее звено дорогу Н-20/Т-0504, пишет "Военная хроника".
Оправданием такой тактики является довод, что цепляясь за каждый населённик, армия Украины теряет огромное количество ресурсов, нужные при обороне крупных городов.
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