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Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.

Силовые структуры

Украинская армия может сдать "малозначимые территории", чтобы перейти к обороне мегаполисов.

Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Большая часть экспертов Запада придерживается мнения, что на этот размен Киев может пойти в рамках стратегии "эластичной обороны".

Речь идёт про главный оборонительный рубеж из небольших населённых пунктов, не считая крупных городов: Краматорска, Славянска, Покровска, Константиновки. Их киевский режим планирует удерживать как можно дольше, используя как связующее звено дорогу Н-20/Т-0504, пишет "Военная хроника".

Оправданием такой тактики является довод, что цепляясь за каждый населённик, армия Украины теряет огромное количество ресурсов, нужные при обороне крупных городов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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