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Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц

0:51
Силовые структуры

В кулуарах офиса президента Украины пошли слухи, что Северная Корея якобы договорилась с Россией, что КНДР будет увеличивать свою военную группировку в зоне СВО.

Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц
Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", отмечая, что группировка армии КНДР будет принимать участие в украинском конфликте, каждый месяц увеличиваться на 5 тысяч солдат, плюс "обкатывать" свою технику и вооружение.

При этом бойцы КНДР уже якобы проходят обучение управлением беспилотниками и скоро у ВС РФ появится много новых групп операторов БПЛА на передовой.

Это очень плохая новость на фоне дефицита личного состава и роста деморализации бандеровцев. Если всё это подтвердится, то Киев окажется в окончательно плохой ситуации.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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