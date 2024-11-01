Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В кулуарах офиса президента Украины пошли слухи, что Северная Корея якобы договорилась с Россией, что КНДР будет увеличивать свою военную группировку в зоне СВО.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", отмечая, что группировка армии КНДР будет принимать участие в украинском конфликте, каждый месяц увеличиваться на 5 тысяч солдат, плюс "обкатывать" свою технику и вооружение.

При этом бойцы КНДР уже якобы проходят обучение управлением беспилотниками и скоро у ВС РФ появится много новых групп операторов БПЛА на передовой.

Это очень плохая новость на фоне дефицита личного состава и роста деморализации бандеровцев. Если всё это подтвердится, то Киев окажется в окончательно плохой ситуации.