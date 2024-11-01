Киев заявил, что КНДР договорилась с Россией, что будет увеличивать группировку на 5 тысяч в месяц

В кулуарах офиса президента Украины пошли слухи, что Северная Корея якобы договорилась с Россией, что КНДР будет увеличивать свою военную группировку в зоне СВО.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", отмечая, что группировка армии КНДР будет принимать участие в украинском конфликте, каждый месяц увеличиваться на 5 тысяч солдат, плюс "обкатывать" свою технику и вооружение.
При этом бойцы КНДР уже якобы проходят обучение управлением беспилотниками и скоро у ВС РФ появится много новых групп операторов БПЛА на передовой.
Это очень плохая новость на фоне дефицита личного состава и роста деморализации бандеровцев. Если всё это подтвердится, то Киев окажется в окончательно плохой ситуации.
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