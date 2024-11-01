Голая степь. У ВСУ за Авдеевкой и Угледаром не оказалось укреплений и строить некому

Российская армия быстро продвигается вперёд.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Наступает она, в том числе, из-за слабой фортификационной линии обороны — ВСУ не успевают выстроить рубежи.

По сообщению New York Times, быстрое продвижение ВС РФ, кроме дефицита личного состава и оружия у Киева, способствует отсутствие оборонительных линий. Как пример приводится Угледар: после его освобождения российская армия всего за неделю продвинулась на север на 10 км. На пути у неё была "открытая местность с редкими оборонительными линиями".

И если принять во внимание нехватку резервов ВСУ, рассредоточенность сил, увязание наиболее боеспособных сил армии Украины в Курском приграничье и активную работу ВКС РФ, для Киева складывается совсем печальная картина.