Солдаты ВС РФ в Донецкой народной республике взяли под контроль населенный пункт Вишневое. Об этом рассказали в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", — сказано в сообщении ведомства.
Этот пункт — часть Селидовского городского совета. Само же Селидово 29 октября тоже освободили. Город находится на расстоянии порядка 40 километров северо-западнее Донецка. Именно там у украинских военных был расположен крупный укрепрайон, сообщает РИА Новости.
Также российские бойцы ударили по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Наши солдаты смогли отразить десять контратак от украинцев.
Противник потерял 500 солдат; один танк; бронетранспортер Spartan производства Великобритании; боевую бронированную машину "Казак" и другое.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".