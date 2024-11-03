Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в ДНР

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Солдаты ВС РФ в Донецкой народной республике взяли под контроль населенный пункт Вишневое. Об этом рассказали в Минобороны.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", — сказано в сообщении ведомства.

Этот пункт — часть Селидовского городского совета. Само же Селидово 29 октября тоже освободили. Город находится на расстоянии порядка 40 километров северо-западнее Донецка. Именно там у украинских военных был расположен крупный укрепрайон, сообщает РИА Новости.

Также российские бойцы ударили по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Наши солдаты смогли отразить десять контратак от украинцев.

Противник потерял 500 солдат; один танк; бронетранспортер Spartan производства Великобритании; боевую бронированную машину "Казак" и другое.