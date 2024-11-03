Помогавший ВС РФ американец рассказал о провале украинцев

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным, сообщил о провале солдат ВСУ. Дело в том, что они не разу не проверили его мобильник.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Это меня очень удивило, и для всех, думаю, это удивительно. Наверное, сильно помог паспорт США", — рассказал американец в интервью RT.

По его словам, все равно он удалял переписки из мессенджера Telegram и чистил его кэш.