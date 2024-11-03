Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным, сообщил о провале солдат ВСУ. Дело в том, что они не разу не проверили его мобильник.
"Это меня очень удивило, и для всех, думаю, это удивительно. Наверное, сильно помог паспорт США", — рассказал американец в интервью RT.
По его словам, все равно он удалял переписки из мессенджера Telegram и чистил его кэш.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".