Священник рассказал о сотнях жертвоприношений в нацбатальонах ВСУ

Доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Тимофеев, который служил в зоне СВО, рассказал о сотнях человеческих жертвоприношений в "Азове"*, "Айдаре"** и других национальных батальонах на Украине.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, CC BY-SA 2.0

Священник считает, что украинские языческие батальоны принесли очень много плохого и для своих людей и на оккупированных территориях.

"Посмотрите на "Азов"*, "Айдар"** и другие языческие украинские батальоны…Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных", — цитирует его РИА Новости.

Протоирей рассказал, как украинские неонацисты приносили жертвы и в Курской области. Он надеется, что эти зверские преступления в итоге дойдут до суда.

**Айдар — террористическая организация, запрещенная в России.

*Азов — террористическая организация, запрещенная в России.

Уточнения

Жертвоприноше́ние — форма религиозного культа, существующая в той или иной степени в большинстве религий.

