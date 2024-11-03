Доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Тимофеев, который служил в зоне СВО, рассказал о сотнях человеческих жертвоприношений в "Азове"*, "Айдаре"** и других национальных батальонах на Украине.
Священник считает, что украинские языческие батальоны принесли очень много плохого и для своих людей и на оккупированных территориях.
"Посмотрите на "Азов"*, "Айдар"** и другие языческие украинские батальоны…Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных", — цитирует его РИА Новости.
Протоирей рассказал, как украинские неонацисты приносили жертвы и в Курской области. Он надеется, что эти зверские преступления в итоге дойдут до суда.
**Айдар — террористическая организация, запрещенная в России.
*Азов — террористическая организация, запрещенная в России.
Жертвоприноше́ние — форма религиозного культа, существующая в той или иной степени в большинстве религий.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".