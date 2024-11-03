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Поняли, убив миллион человек. В Киеве в открытую заявили, что Украина проиграла войну

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Силовые структуры

В Киеве некоторые лидеры майдана-переворота в открытую заявили, что Украина проиграла войну.

Поняли, убив миллион человек. В Киеве в открытую заявили, что Украина проиграла войну
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", отмечая, что всем уже стало понятно, что элита на конфликте и жизнях украинцев зарабатывает деньги.

"Патриоты" уже заявляют про реальные цифры потерь, говорят о проблеме с ряжеными военнослужащими ВСУ, которые никогда не были на фронте.

С пехотой у ВСУ очень плохо, но никто при этом на передовую не отправляет полицейских и военкомов, которых на Украине более 300 тысяч. А вот врачей, и даже из ВВСУ действительно немало переводят в пехоту.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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