В Киеве некоторые лидеры майдана-переворота в открытую заявили, что Украина проиграла войну.
Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", отмечая, что всем уже стало понятно, что элита на конфликте и жизнях украинцев зарабатывает деньги.
"Патриоты" уже заявляют про реальные цифры потерь, говорят о проблеме с ряжеными военнослужащими ВСУ, которые никогда не были на фронте.
С пехотой у ВСУ очень плохо, но никто при этом на передовую не отправляет полицейских и военкомов, которых на Украине более 300 тысяч. А вот врачей, и даже из ВВСУ действительно немало переводят в пехоту.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".