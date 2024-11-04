Президент России Владимир Путин заявил, что Курская область будет полностью защищена от украинских солдат.
Глава государства добавил, что после освобождения в этом российском регионе очень нужны будут волонтеры, пишет ТАСС.
"Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", — сказал активистам военно-патриотического цента "Вымпел" из Курской области российский лидер.
16-летний слушатель Илья рассказал президенту историю. Юноша подробно объяснил, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военными "куется победа".
"Да-да, да мы зачистим эту территорию", — снова сказал глава государства.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?