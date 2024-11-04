Зеленский хочет втянуть Польшу в вооруженный конфликт с РФ

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Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией. Так считает польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц, CC BY-SA 3.0

У Зеленского это получится, по словам политика, если Польша решит выполнить его просьбу о перехвате ракет над Украиной.

"Зеленский хочет, чтобы Польша стреляла ракетами над Украиной. Это значит, что он хочет, чтобы Польша вступила в войну <…> чтобы Польша была в состоянии войны с Россией", — заявил в эфире радиостанции Radio Zet Гавковский.

Ему эта затея совсем не понравилась. Политик уверен, что Киев несправедлив к Варшаве, поскольку Польша много раз помогала Украине. Однако Зеленского это не волнует. Он с каждым разом призывает эту страну к все более агрессивным поступкам.