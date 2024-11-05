Выплатят ли бойцам СВО компенсации в зависимости от тяжести ранений?

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В СМИ начали писать о том, что власти говорят о дифференциации выплат военным СВО за ранения в зависимости от степени тяжести. Сейчас нет разницы, получил воин лёгкую контузию или потерял конечность, ему положена выплата в три миллиона. Эту тему с Moneytimes.Ru обсудили военкор Александр Коц и депутат Госдумы Виктор Соболев.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, CC BY 4.0

"Если серьёзное ранение — одна выплата, если несерьёзное — другая. Всё давно решено. Каких-то новых законопроектов, по крайней мере, в Комитет по обороне, в прошлую среду не поступало. Безусловно, от тяжести ранения, если кому-то ногу оторвало — конечно, там и реабилитация другая, и всё остальное", — сказал депутат Госдумы Виктор Соболев.

Рассуждают о диспропорции и в зоне спецоперации, когда человек, лишившись ноги или руки и став инвалидом до конца жизни, получает те же три миллиона рублей, что и человек, поцарапанный осколком.

"В частности, на эту тему высказывался командир легендарной бригады "Сомали" с позывным "Байкот". Было бы неплохо на законодательном уровне принять какое-то решение, по которому выплаты будут зависеть от тяжести ранения", — рассказал военкор Александр Коц.

Он добавил, что если человек получает инвалидность, логично, что ему заплатят больше, чем тому, кто уже через неделю может встать в строй.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)

